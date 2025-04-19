19 Nisan 2025, Cumartesi
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Suriyelilerin hayallerini süsleyen araçlar alevlere teslim oldu!
Yangın, Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaşandı. Cilvegözü Sınır Kapsı'ndan Suriye'ye geçmeyi bekleyen tırda yüklü araçlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 6 araç kullanılmaz hale gelirken, yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.