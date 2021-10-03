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Şüpheli çanta alarmı! Olay yerine gelen bomba imha uzmanı paketi fünye ile patlattı

İHA
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Giriş: 03.10.2021 01:36
Güncelleme:03.10.2021 01:36
Son dakika haberi: Batman Abdürrezak Ceylan sokağında bulunan şüpheli bayan çantası polis ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı şüpheli paketi fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı.

Abdürrezzak Ceylan sokağı üzerinde bulunan şüpheli bayan çantası polisi alarma geçirdi.

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Vatandaşların yoğun olduğu sokakta bomba ihbarını alan polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

BOMBA İMHA UZMANI İŞBAŞINDA!

Çok sayıda Polis ekibinin geldiği olay yerine, bomba imha uzmanı ekibi, sevk edildi.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polis koruyucu kıyafetiyle şüpheli paketi inceledikten sonra fünye ile kontrollü patlatma gerçekleştirildi.

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