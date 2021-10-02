Çaldıkları mezarlığın kapısını satmak isterken suçüstü yakalandılar

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Evranlı Mezarlığı'nın giriş kapısı yerinden sökülerek çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları araştırmalarda kapıyı çalan şüphelilerin Y.U. ve A.E. olduklarını tespit etti. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi çaldıkları kapıyı Yeni Sanayi Mahallesi'nde bir hurdacıya satmak isterken suçüstü yakaladı. Çalınan kapı Nazilli Belediyesi'ne teslim edilirken, Y.U. ve A.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.