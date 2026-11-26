Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme! 9 isme adli kontrol talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi. Aralarında Özcan Deniz, Burcu Özberk, Deniz Çakır, Murat Ceylan ve Murat Başoğlu'nun da bulunduğu 9 şüpheli, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilirken şarkıcı Ceylan Kaya hakkında tutuklama talep edildi. Aralarında İzzet Özilhan'ın da bulunduğu 9 kişinin ise ek ifadelerinin alınması için yeniden emniyete gönderildiği öğrenildi. Operasyonun gizli tanık ifadeleri ve dijital mecralarda yapılan incelemeler sonucunda düzenlendiği belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Merve Köleoğlu aktardı.