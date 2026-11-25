Beşiktaş'ın uçağına yıldırım düştü! Batum'a inemeyen uçak Rize'ye zorunlu iniş yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaşacak Beşiktaş'ın kafilesini taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Beşiktaşlı yöneticiler, Batum'a iniş denemesi sırasında uçağa yıldırım düştüğünü ve uçuş boyunca şiddetli türbülans yaşandığını belirterek "Hayatımızda yaptığımız en gergin uçuştu." ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı kafile, Rize'den Batum'a kara yoluyla hareket ederken teknik direktör Vincenzo Italiano'nun maç öncesi basın toplantısı da iptal edildi. Yaşanan korku dolu anlara ilişkin ayrıntıları A Spor muhabiri Efecan Öztaş, A Haber canlı yayınında aktardı.