Çakmağına gaz doldurmak isterken evi yaktı! Korku dolu anlar kamerada

YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cadde'deki yoğun araç parklanması sebebiyle, olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.



