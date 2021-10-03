HaberlerGaleriÇakmağına gaz doldurmak isterken evi yaktı! Korku dolu anlar kamerada
Çakmağına gaz doldurmak isterken evi yaktı! Korku dolu anlar kamerada
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çakmak gazının patlaması sebebiyle bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katındaki evde yaşayan vatandaş, çakmağına gaz doldurmak istedi. Gazın bir anda patlaması neticesinde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangının çıktığı evde bulunan 2 kişi yaralandı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...