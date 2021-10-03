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Çakmağına gaz doldurmak isterken evi yaktı! Korku dolu anlar kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çakmak gazının patlaması sebebiyle bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katındaki evde yaşayan vatandaş, çakmağına gaz doldurmak istedi. Gazın bir anda patlaması neticesinde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangının çıktığı evde bulunan 2 kişi yaralandı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

İHA
Giriş Tarihi: 03.10.2021 00:58 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 01:04
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Çakmağına gaz doldurmak isterken evi yaktı! Korku dolu anlar kamerada

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi'nde meydana geldi.

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Çakmağına gaz doldurmak isterken evi yaktı! Korku dolu anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katındaki evde yaşayan vatandaş, çakmağına gaz doldurmak istedi. Gazın bir anda patlaması neticesinde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangının çıktığı evde bulunan 2 kişi yaralandı.

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Çakmağına gaz doldurmak isterken evi yaktı! Korku dolu anlar kamerada

YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ
Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cadde'deki yoğun araç parklanması sebebiyle, olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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Çakmağına gaz doldurmak isterken evi yaktı! Korku dolu anlar kamerada

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebi ile panik yaşayan vatandaşlar ise sokakta ekiplerin söndürme çalışmalarını izledi.

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Çakmağına gaz doldurmak isterken evi yaktı! Korku dolu anlar kamerada

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yangın sebebiyle vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluşan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.