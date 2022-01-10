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Sosyal medyayı sallayan video! Evsiz adam doğum gününü 2 köpeğiyle kutladı... Duygulandıran görüntüler

A Haber
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Giriş: 10.01.2022 10:05
Son dakika dünya haberleri... Kolombiya’da evsiz bir adamın yanındaki iki köpekle yaptığı doğum günü kutlaması sosyal medyanın gündemine otururken, izleyenleri duygulandırdı.
Sosyal medyayı sallayan video! SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN VİDEO!
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