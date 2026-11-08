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Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'da net mesaj: Kardeşliğimizi kimse zayıflatamaz
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'da net mesaj: Kardeşliğimizi kimse zayıflatamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da verdiği destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ederek, "Desteğiniz asla unutulmaz" dedi. Azerbaycan'da kardeşlik mesajı veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağlara dikkat çekerek, "Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz" vurgusunda bulundu.

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