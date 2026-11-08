İstanbul'da hafta sonu Tarihi Yarımada yoğunluğu! Soğuk havaya rağmen turistlerin uğrak noktası oldu

İstanbul'da soğuk ve zaman zaman yağışlı hava etkisini sürdürürken hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar Tarihi Yarımada'ya akın etti. Eminönü'nde yerli ve yabancı turist hareketliliği yaşanırken vatandaşlar tarihi sokakları gezdi, alışveriş yaptı ve Boğaz manzarasının tadını çıkardı. A Haber muhabiri Merve Köylüoğlu ve kameraman İlhan Tanrıöver, Tarihi Yarımada'daki hafta sonu hareketliliğini görüntüledi.