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Coşkun Başbuğ: "Türkiye-Azerbaycan dostluğunu kimse bozamaz"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Coşkun Başbuğ: "Türkiye-Azerbaycan dostluğunu kimse bozamaz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa'da gerçekleştirdiği görüşme, A Haber canlı yayınında değerlendirildi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger'in de konuk olduğu programda Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, iki liderin verdiği birlik ve beraberlik mesajlarının önemine dikkat çekti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapan Başbuğ, iki ülke arasındaki birlikteliğin yalnızca siyasi ilişkilerden ibaret olmadığını belirtti. Başbuğ, "Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın dostluğunu kimse bozamaz; özdeki, tarihteki o birlik beraberliği kimse yıkamaz" ifadelerini kullandı.

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