18 yaşındaki Ceren'in ölümünde tahliye kararı! Acılı anneden isyan: “Ben kızımın saçını, kirpiğini saklıyorum”

2025 yılında alkollü bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ceren Karadayı'nın ailesi, mahkemenin verdiği karara tepki gösterdi. Genç kızın ölümüne neden olan sürücü, yargılandığı davada 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına rağmen tahliye edildi. Kararın ardından büyük üzüntü yaşayan Karadayı ailesi, verilen cezaya ve tahliye kararına itiraz ederek adalet taleplerini dile getirdi.