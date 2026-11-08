2027 emekli zammı ne kadar olacak? Milyonların gözü ocak ayında! Masada hangi formüller var?

2027 yılı ocak ayında emekli maaşlarına yapılması beklenen zam için çalışmalar sürüyor. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, yeni yılda maaşlarına yansıyacak artış oranını merakla beklerken, enflasyon farkının yanı sıra refah payı ve seyyanen zam seçenekleri de gündemdeki yerini koruyor. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Masada hangi formüller bulunuyor ve olası düzenlemeler maaşları nasıl etkileyecek? Emekli zammına ilişkin son gelişmeleri ve değerlendirilen seçenekleri A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.