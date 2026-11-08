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Almanya'da film gibi firar! Uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Almanya'da film gibi firar! Uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı

Almanya'da uyuşturucu baronu olarak bilinen Diyar Gündüz, film sahnelerini aratmayan bir planla cezaevinden firar etti. Gardiyanlara rüşvet verdiği öne sürülen Gündüz'ün, hastaneye gitme bahanesiyle cezaevinden çıkarıldığı belirtildi. Elektrikli scooter kullanarak olay yerinden uzaklaşan firarinin kaçışının ardından cezaevindeki güvenlik önlemleri ve gardiyanların rolüne ilişkin skandal iddialar gündeme geldi.

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