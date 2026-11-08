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Niğde'de pompalı tüfekli dehşet! Tartışma cinayetle bitti, saldırı anı cep telefonu kamerasında
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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Niğde'de pompalı tüfekli dehşet! Tartışma cinayetle bitti, saldırı anı cep telefonu kamerasında

Niğde'nin Kiledere köyünde, M.Ö. ile ağabeyi H.Ö. ve iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö., pompalı tüfekle Rıfat Evlendi ve Yalçın Demirbaş'a ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan Rıfat Evlendi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Yalçın Demirbaş tedavi altına alındı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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