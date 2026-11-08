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Diyarbakır'da çocukların futbol hayaline gönüllü destek! 55 yaşındaki teknik direktörden örnek davranış
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Diyarbakır'da çocukların futbol hayaline gönüllü destek! 55 yaşındaki teknik direktörden örnek davranış

Diyarbakır'da çocuklar, gelecek hayallerini gerçekleştirmek ve daha iyi bir yarına adım atmak için yeşil sahalarda ter döküyor. 55 yaşındaki fedakâr teknik direktör, hiçbir maddi karşılık beklemeden gönüllü olarak çocuklara futbol eğitimi veriyor. Çocukların sporla gelişimine katkı sağlayan ve hayallerine ulaşmaları için emek harcayan teknik direktörün hikâyesini, yürüttüğü çalışmaları ve genç futbolcuların hedeflerini A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve konuğu anlattı.

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