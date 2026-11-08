Okan Müderrisoğlu: "Türkiye ve Azerbaycan'ın dünyaya vereceği mesaj bugün itibarıyla yenilenecek"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaret, diplomatik ve siyasi açıdan önemli mesajlar taşıyor. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanmasını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müderrisoğlu, ziyaretin “Tek millet, iki devlet” anlayışının yeniden güçlü şekilde vurgulanması açısından önem taşıdığını söyledi.