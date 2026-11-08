-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Benim Annem, Benim Babam | Prof. Dr. Şükrü Karatepe'den duygulandıran sözler: “Babam deyince aklıma şefkati gelir”
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Benim Annem, Benim Babam | Prof. Dr. Şükrü Karatepe'den duygulandıran sözler: “Babam deyince aklıma şefkati gelir”

A Haber ekranlarında izleyiciyle buluşan “Benim Annem, Benim Babam” programına hukukçu, akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Şükrü Karatepe konuk oldu. Karatepe, anne ve babasına dair unutamadığı anılarını, ailesiyle yaşadığı özel anları ve hayatında iz bırakan hatıralarını anlattı. Aile bağlarının ve anne-baba sevgisinin ön plana çıktığı programda, Prof. Dr. Şükrü Karatepe'nin samimi anlatımıyla duygu dolu bir sohbet ekranlara taşındı.

Şehre Yakın | Yalova'nın saklı güzelliği Şenköy! Zeytin bahçeleri arasında huzur dolu yaşam
Sonraki Video
Şehre Yakın | Yalova'nın saklı güzelliği Şenköy! Zeytin bahçeleri arasında huzur dolu yaşam
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar