Benim Annem, Benim Babam | Prof. Dr. Şükrü Karatepe'den duygulandıran sözler: “Babam deyince aklıma şefkati gelir”

A Haber ekranlarında izleyiciyle buluşan “Benim Annem, Benim Babam” programına hukukçu, akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Şükrü Karatepe konuk oldu. Karatepe, anne ve babasına dair unutamadığı anılarını, ailesiyle yaşadığı özel anları ve hayatında iz bırakan hatıralarını anlattı. Aile bağlarının ve anne-baba sevgisinin ön plana çıktığı programda, Prof. Dr. Şükrü Karatepe'nin samimi anlatımıyla duygu dolu bir sohbet ekranlara taşındı.