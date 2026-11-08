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Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı

Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Azerbaycan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev havalimanında karşıladı.

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