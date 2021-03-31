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Sosyal medyadaki pahalı tehlike! Demet Akalın isyan etti

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Giriş: 31.03.2021 10:26
Güncelleme:31.03.2021 10:28
Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira, sosyal medya yayını sırasında farkında olmadan başka bir kullanıcıya 7 bin TL gönderdi. Benzer bir durum Cem Yılmaz'ın da başına gelmişti. Peki bu gibi durumlarla karşılaşmamak için ne yapılmalı? Aileler kontrolü nasıl sağlamalı? Detaylar haberimizde...

Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira, sosyal medya yayını sırasında farkında olmadan başka bir kullanıcıya 7 bin TL gönderdi. Akalın, tepki göstererek "bu nasıl bir sahtekarlık?" ifadelerini kullandı. Uzmanlar ise çocuklar sosyal medyada kontrol edilmeli uyarısında bulundu.

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