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17.04.2020

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Nisan Cuma günü koronavirüs verilerini açıkladı |Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından korona virüs (Kovid-19) gündemine dair önemli bir basın açıklaması gerçekleştiriyor. Koca, “Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın." dedi. Bugünkü koronavirüs bilançosunu açıklayan Bakan Koca, "Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 126 kişi vefat etti, bin 542 kişi sağlığına kavuştu" bilgisini paylaştı.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından korona virüs (Kovid-19) gündemine dair önemli bir basın açıklaması gerçekleştiriyor. Koca, "Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın." dedi. Bugünkü koronavirüs bilançosunu açıklayan Bakan Koca, "Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 126 kişi vefat etti, bin 542 kişi sağlığına kavuştu" bilgisini paylaştı.

BAKAN KOCA VEFAT VE VAKA SAYISINI DUYURDU

Hastanelerimizde sağlık personelimiz aynı hız ve gayrette görevine devam etmektedir. Vaka sayımızda artış devam etmektedir. Bu artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır. Bu saat itibariyle bugün sonucu çıkan 40 bin 270 test ile toplam test sayımız 558 bin 413 oldu.

"ŞÜPHE DURUMUNDA HASTANELERİMİZE BAŞVURUN"

Biz bir İspanya, bir Amerika değiliz. Hastalığa erken müdahale şansımız, mücadele gücümüz var. Bir şüpheniz varsa hiç vakit kaybetmeyin. Size hizmet verecek gücümüz var.

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