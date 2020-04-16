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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Nisan Perşembe günü koronavirüs verilerini açıkladı |Video
Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre bugün 40.427 kişiye test yapıldı, 4.801 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybederken toplamda vefat sayısı 1.643 oldu.
İYİLEŞEN KİŞİ SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ
Bugün 1.415 kişi daha koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Toplamda iyileşen kişi sayısı 7.089 oldu.
İşte Bakan Koca'nın açıklaması:
Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.
Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/if79hgmejb— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 16, 2020
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