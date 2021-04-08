08 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Ramazan'da tam kapanma olur mu? Canlı yayında değerlendirdi

Son dakika: Ramazan'da tam kapanma olur mu? Canlı yayında değerlendirdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2021 14:30
Güncelleme:08.04.2021 17:11
Son dakika haberi... Koronavirüs vakalarının sayısı neden artıyor? Uzmanlara göre vaka sayılarındaki artışın 3 nedeni var. Uzmanlara göre artışın nedeni ev içi ve iş yerindeki bulaş ile toplu taşıma.Peki Ramazan'da tam kapanma olur mu? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Alper Şener A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tam kapanma olur mu?
Tam kapanma olur mu?
Gelin gittiği köye muhtar oldu
Gelin gittiği köye muhtar oldu
Türk Polis Teşkilatı ATAKa geçti!
Türk Polis Teşkilatı "ATAK"a geçti!
CHP yaşanmaz hale getirdi!
CHP yaşanmaz hale getirdi!
İstanbul'un Kovid-19 röntgeni çekildi
İstanbul'un Kovid-19 röntgeni çekildi
Çarpıcı Kanal İstanbul açıklaması
Çarpıcı Kanal İstanbul açıklaması
Ayasofya İmamı görevinden ayrıldı
Ayasofya İmamı görevinden ayrıldı
Kanal İstanbul projesi neden önemli?
Kanal İstanbul projesi neden önemli?
Toplumun neşeli insanları: Romanlar
Toplumun neşeli insanları: Romanlar
DSÖ'nün en büyük sınavı: Kovid-19 salgını
DSÖ'nün en büyük sınavı: Kovid-19 salgını
Melez-mutant virüs endişesi!
Melez-mutant virüs endişesi!
PKK'nın şehit ettiği 5 köylü anıldı
PKK'nın şehit ettiği 5 köylü anıldı
Daha Fazla Video Göster