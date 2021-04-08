Son dakika: Ramazan'da tam kapanma olur mu? Canlı yayında değerlendirdi

Son dakika haberi... Koronavirüs vakalarının sayısı neden artıyor? Uzmanlara göre vaka sayılarındaki artışın 3 nedeni var. Uzmanlara göre artışın nedeni ev içi ve iş yerindeki bulaş ile toplu taşıma.Peki Ramazan'da tam kapanma olur mu? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Alper Şener A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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