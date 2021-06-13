13 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları SON DAKİKA | Mardin'de yolun karşısına geçmek isteyen 2 öğretmen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

SON DAKİKA | Mardin'de yolun karşısına geçmek isteyen 2 öğretmen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.06.2021 01:44
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen Büşra Yıldız ve Suzan Basın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Acı olay, Nusaybin ilçe merkezi Mardin Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra Yıldız (27) ve Suzan Basın'a (28) yoldan geçen ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız ve Basın, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz öğretmenler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



İlçe merkezindeki Nusaybin Oğuzhan İlkokulunda öğretmen oldukları öğrenilen Yıldız ve Basın'ın kaza yaptıkları haberini alan aileleri ile eğitim camiası hastaneye akın etti.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Acı haber! 2 öğretmen öldü
Acı haber! 2 öğretmen öldü
Mehmetçik'ten tüyleri diken diken eden dua
Mehmetçik'ten tüyleri diken diken eden dua
Aşılamada verilen emeği İtalyanlar görüntüledi!
Aşılamada verilen emeği İtalyanlar görüntüledi!
Diyarbakır’da silahlı çatışma! Yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma! Yaralılar var
Vefat sayısı yükseldi! 12 Haziran tablosu açıklandı
Vefat sayısı yükseldi! 12 Haziran tablosu açıklandı
Yenibosna'da su baskını
Yenibosna'da su baskını
İstanbul'da yağmur ve dolu!
İstanbul'da yağmur ve dolu!
Kadın sürücü aracından indiğine pişman oldu
Kadın sürücü aracından indiğine pişman oldu
Kanuni Döneminde yapıldı! Satışa çıkarıldı
Kanuni Döneminde yapıldı! Satışa çıkarıldı
Korkunç kaza! İbre 130 km'de takılı kaldı
Korkunç kaza! İbre 130 km'de takılı kaldı
İstanbul’a yağış uyarısı! Aman dikkat
İstanbul’a yağış uyarısı! Aman dikkat
Tatil rezervasyonu yapanlara sahte site uyarısı
Tatil rezervasyonu yapanlara sahte site uyarısı
Daha Fazla Video Göster