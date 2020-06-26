Son dakika haberi... Van'da meydana gelen depremin ardından bugün de Manisa merkezli bir deprem yaşandı. Peki son depremler neyin habericisi? Büyük Marmara depremi yaklaştı mı? Büyük İstanbul depremi ne zaman gelecek? Manisa’da 5,5 büyüklüğündeki deprem ne ifade ediyor? Deprem uzmanları A Haber canlı yayınında depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Van'da meydana gelen depremin ardından bugün de Manisa merkezli bir deprem yaşandı. Peki son depremler neyin habericisi? Büyük Marmara depremi yaklaştı mı? Büyük İstanbul depremi ne zaman gelecek? Manisa'da 5,5 büyüklüğündeki deprem ne ifade ediyor? Deprem uzmanları A Haber canlı yayınında depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ OLABİLİR

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş: Bu faylar üzerinde olabilecek olan bir deprem ister istemez bloğun diğer kenarındaki fayı da etkiliyor. Bu tür blok faylarda blok kenarlarında olan bir deprem diğer kenardaki depremi etkiliyor. Manisa, Afyon, Burdur ve Sivas taraflarına doğru baktığımız zaman aynı şekilde Kuzey Batı ve Kuzey Doğu doğrultulu fay bloğu görüyoruz. Bu bloğun üzerindeki Simav fayı geçmişte 7 büyüklüğünde bir deprem üretmiş. Güney'indeki de öyle. Doğu'sundaki fay da deprem üretmiş... Gelecekte olacak olan büyük bir depremin habercisi olabilir.

MARMARA DEPREMİNE OLDUKÇA YAKINIZ! SÜRE KISALDI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Son dönemde bir artış olduğu muhakkak. 2 hafta içerisinde çok değişik yerlerde depremler oldu. Hepsi birbirinden farklı fay hatlarına bağlı. Bu bizim çok çeşitli deprem bölgelerimizin olduğunun açık bir göstergesi. Marmara Depremine oldukça yakınız. Süre kısaldı. İnşallah yalan çıkarız daha uzun bir süre içerisinde meydana gelir ama tarihsel gerçekler bu depremin gerçekleşeceğini söylüyor. Bir Marmara depremi sadece Türkiye'nin İstanbul'un sorunu değil aslında uluslararası bir sorun.

4 VE ÜZERİ ARTÇILAR GELİR

Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç: Bir süreden beri Manisa ve civarında depremler oluyor. Artçıların 4 ve üzeri olacağı anlamına geliyor. Manisa civarındaki depremler olmaya devam edecek gibi görünüyor. Ama bu depreme bağlı olarak daha büyük hasar veren bir deprem beklenmez.

BAŞKA DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Jeofizik mühendisi Sinancan Öziçer: 5,5 büyüklüğünde orta büyüklükte bir deprem skalası içerisindedir. Yüzde yüz yaşanacaktır. Bu bilimsel bir gerçek. Bunun artçıları bugün bile gelecektir. Hatta 4'ün üzerinde bile deprem meydana gelebilir. Ama aynı büyüklükte bir deprem çok düşük bir ihtimaldir.