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Son dakika: Manisa’daki deprem neyin habercisi? Yeni depremleri tetikler mi? Büyük İstanbul depremini etkiler mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video

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Giriş: 26.06.2020 11:24
Son dakika haberi... Dün Van'da meydana gelen depremin ardından bugün Manisa merkezli bir deprem oldu. Manisa’daki deprem neyin habercisi? Yeni depremleri tetikler mi? Büyük İstanbul depremini etkiler mi? Jeofizik mühendisi Sinancan Öziçer, Manisa’da meydana gelen depremin ardından A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Dün Van'da meydana gelen depremin ardından bugün Manisa merkezli bir deprem oldu. Manisa'daki deprem neyin habercisi? Yeni depremleri tetikler mi? Büyük İstanbul depremini etkiler mi? Jeofizik mühendisi Sinancan Öziçer, Manisa'da meydana gelen depremin ardından A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞKA DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Öziçer, "Başka depremleri tetikler mi?" sorusuna "5,5 büyüklüğünde orta büyüklükte bir deprem skalası içerisindedir. Yüzde yüz yaşanacaktır. Bu bilimsel bir gerçek. Bunun artçıları bugün bile gelecektir. Hatta 4'ün üzerinde bile deprem meydana gelebilir. Ama aynı büyüklükte bir deprem çok düşük bir ihtimaldir." ifadelerini kullandı.

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