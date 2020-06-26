Son dakika: Manisa'da deprem! Pek çok ilde hissedildi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'nın yanı sıra İzmir ve çevre illerden de hissedilen depremin can kaybı ve hasara yol açıp açmadığı araştırılıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Kumkuyucak Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 10.21'de meydana geldi. Yerin 9.29 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, Manisa ve çevre illerde vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.





Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

KENT DAHA ÖNCE DE BİRÇOK KEZ SALLANDI



Manisa, daha önce de birçok kez sallandı. AFAD verilerine göre Kırkağaç ilçesinde geçen 28 Ocak'ta 4.8, Kırkağaç ilçesinde geçen 18 Şubat'ta 5.2, Akhisar ilçesinde 24 Şubat'ta 4.8, Kırkağaç ilçesinde 8 Mart'ta 3.5 ve Kırkağaç ilçesinde 29 Mayıs'ta 3.8 büyüklüğünde birçok deprem oldu. Bu depremler korku yarattı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa Saruhanlı'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun" dedi.

Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde

Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir.

Kırsal taramalar devam etmektedir.



Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir.



Geçmiş olsun — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 26, 2020

MANİSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar intikal etmiş yaralı ya da hasar tespiti yok. Sadece Turgutlu ilçesinde bir binanın duvarında küçük bir çatlağın olduğu bilgisi var, onu da böyle bir depremde hasar olarak addetmememiz gerekir." dedi.

Karadeniz, yaptığı açıklamada, depremin merkezinin Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi olduğunu belirtti.

Yaşar Karadeniz, "Valiliğimize intikal eden herhangi bir hasar ihbarı yok. Dış mahallelerde de araştırmalarımız devam ediyor. Şu anda hasar olup olmadığına yönelik araştırmalarımız sürüyor. Elbette ki ilk etapta eğer herhangi bir hasar varsa hemen ona göre bizim afet planlarımıza uygun şekilde harekete geçilecek." diye konuştu.

Hem Saruhanlı ilçesinde hem de depremin meydana geldiği Kumkuyucak Mahallesi'nin yakın olduğu Gölmarmara ilçesinde tüm köyleri tek tek taradıklarını anlatan Karadeniz, şunları söyledi:

"Sağlık kuruluşlarımızla da bilgi alışverişinde bulunduk. Şu ana kadar intikal etmiş yaralı ya da hasar tespiti yok. Sadece Turgutlu ilçesinde bir binanın duvarında küçük bir çatlağın olduğu bilgisi var, onu da böyle bir depremde hasar olarak addetmememiz gerekir. Bu depremde herhangi bir kayda değer hasar söz konusu değil. Ege Bölgesi her an depreme hazırlıklı bulunmamız gereken bir bölge. Şu ana kadar Manisa merkezde hissedilecek şekilde bir artçı yaşamadık. Halkımıza, milletimize geçmiş olsun diliyorum."

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ''İlk tespitlere göre yıkım gözükmüyor'' dedi. Ancak ulaşamadıkları yerlerinde olduğunu belirtti.

SON DEPREMLER

2020.06.26 10:36:26 38.7710 27.7785 6.8 -.- 3.7 3.5 SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.26 10:28:56 38.7735 27.7790 4.5 -.- 2.8 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.26 10:21:12 38.7937 27.8063 6.0 -.- 5.5 5.3 SAZOBA-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.06.26 10:21:12)

2020.06.26 09:01:06 39.9803 38.7078 9.9 -.- 3.1 2.7 ALTKOY-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel

2020.06.26 06:34:23 39.0277 27.9065 2.5 -.- 1.7 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.26 05:10:12 38.4972 39.3255 16.5 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.26 05:08:45 37.3387 36.0907 18.6 -.- 1.5 -.- ANBERINARKI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2020.06.26 03:57:34 39.5517 26.0718 8.5 -.- 2.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.06.26 03:30:59 35.6648 27.1270 5.9 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel

2020.06.26 03:24:56 38.4915 44.3530 5.0 -.- 2.2 -.- KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel

2020.06.26 02:46:45 39.4527 27.9328 4.1 -.- 2.1 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel

2020.06.26 02:00:11 38.4187 39.2442 5.9 -.- 1.7 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.26 01:49:57 40.5555 28.8562 12.0 -.- 1.8 -.- ARMUTLU (YALOVA) İlksel

2020.06.26 00:50:31 38.9508 27.7878 8.6 -.- 2.6 -.- DAYIOGLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.06.26 00:35:01 36.9858 28.6333 12.7 -.- 1.4 -.- ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2020.06.26 00:31:32 39.5713 26.0922 7.8 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel