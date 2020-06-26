Manisa Saruhanlı'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Aydın ve Muğla'da da hissedildi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz A Haber canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu ve bölgedeki son durum hakkında bilgileri paylaştı.

"HASAR İHBARI GELMEDİ"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Saat 10.21'de ilimize bağlı Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Şu an bize intikal eden bir hasar ihbarı yok. Ama özellikle dış mahallelerde bilgi alınmaya devam ediyor." dedi.

SON DURUMU ANLATTI

Yaşar Karadeniz, "Şu anda Manisa merkezde hayat normal akışında devam ediyor. Depremin olduğu ilçemizde daha fazla hissedildiği için bir panik durumu olabilir ama artçılarla ilgili olarak hissedilebilir bir durum yok." ifadelerini kullandı.