İmamoğlu'na siyasi yasak kararı! Siyasette dengeler değişecek mi?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 sanığa verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararının siyasi ve hukuki yansımaları A Haber'de ele alındı. Gazeteci Merve Şebnem Oruç, kararın ardından Yeni Parti içinde Ekrem İmamoğlu'nun siyasi etkisine yönelik rahatsızlıkların artabileceğini belirterek Özgür Özel'in nasıl bir yol izleyeceğini değerlendirdi. Avukat Uğur Çağlar ise siyasi yasağın uygulanabilmesi için mahkûmiyet kararının kesinleşmesi gerektiğini vurgulayarak kararın kesinleşmesi durumunda seçilme yeterliliğinin kaybedilmesinin mevcut siyasi görevleri de etkileyebileceğini anlattı. Yayında istinaf süreci, olası siyasi gelişmeler ve kararın seçimlere etkileri de değerlendirildi.