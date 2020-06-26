Son dakika haberi... Van’da dün meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem ne ifade ediyor? Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Türkiye’de hangi bölgelerde deprem riski var? Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa bilimleri araştırma merkezi başkanı deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Van'da dün meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem ne ifade ediyor? Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Türkiye'de hangi bölgelerde deprem riski var? Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa bilimleri araştırma merkezi başkanı deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ersoy'un açıklamalarından satır başları;

BİZ BİR DEPREM ÜLKESİYİZ! KORKARAK HAYATIMIZI SÜRDÜREMEYİZ

Korkmak güzel bir kelime değil çünkü biz bir deprem ülkesiyiz. Korkarak hayatımızı sürdüremeyiz. Bunun hazırlıkları var bunları yaptığımız zaman korkmamıza gerek olmayabilir. Art arda depremler oluyor ve aslında bunlar büyük depremler değil. 5,4 büyüklüğünde depremde bir yapının yıkılmaması gerekir. Yani depremi sorumlu tutmak çok doğru gelmiyor bana. İnsani hatalarımız var.

DAHA BÜYÜKLERİNİ YAŞAYACAĞIZ

Ama biz daha büyükleriniz yaşayacağız ileride. Doğu Anadolu'da daha büyük depremlerde olabilir.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ ETKİLER Mİ?

Gayet tabii. Yani genelde bir bütün içerisinde depremler birbirini etkiliyor ama transfer oluyor. Bir yerde enerji boşalıyor yer değiştiriyor enerji bitmiyor. O stres mutlaka deprem olarak ortaya çıkacak. İstanbul çevresindeki büyük bir Marmara depremi bizim için çok önemli. Dikkatli bir şekilde depreme hazırlanmalıyız.

EN RİSKLİ BÖLGE NERESİ?

En riskli bölge en yaklaşan depremdir süre olarak. Marmara'ya uzun bir tarih biçmedik zaten. Önümüzdeki 10'lu yıllar içerisinde büyük bir deprem meydana gelebilir dedik.