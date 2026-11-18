İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararı ne zaman uygulanacak?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 sanığa verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından gözler üst mahkemelere çevrildi. A Haber canlı yayınında kararın hukuki sonuçlarını değerlendiren Uğur Çağlar, hapis cezası ve siyasi yasağın uygulanabilmesi için mahkûmiyet kararının kesinleşmesi gerektiğini belirtti. Dosyanın istinaf incelemesinden geçeceğini ifade eden Çağlar, kararın bozulabileceğini, onanabileceğini veya eksikliklerin giderilmesi için yeniden değerlendirilebileceğini anlattı. Yargıtay yolunun açık olup olmayacağının da kararın niteliğine göre belirleneceğini vurguladı.