CHP kurultay davasında karar! İmamoğlu dahil 9 sanığa hapis ve siyasi yasak

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelere para verilerek oy kullandırıldığı iddialarına ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme; Ekrem İmamoğlu, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılıçaslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında 2 yıl 1'er ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama ise beraat etti. Duruşmayı takip eden A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, mahkemenin kararını canlı yayında aktardı.