CHP kurultay davasında karar! İmamoğlu dahil 9 sanığa hapis cezası

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 sanığa 2 yıl 1'er ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verdi. Üç sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Kararın ardından gözler istinaf sürecine çevrilirken duruşmayı takip eden A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, mahkemenin açıkladığı kararın ayrıntılarını ve davadaki son gelişmeleri aktardı.