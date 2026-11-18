İmamoğlu'na siyasi yasak kararı! Özgür Özel nasıl bir yol izleyecek?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 sanığa verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından gözler siyasi ve hukuki sürece çevrildi. A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren gazeteci Merve Şebnem Oruç, Yeni Parti içerisinde İmamoğlu'nun siyasi etkisinden rahatsızlık duyan isimler bulunduğunu öne sürerek Özgür Özel'in bundan sonraki tutumunun belirleyici olacağını ifade etti. Avukat Uğur Çağlar ise mahkûmiyet kararının kesinleşmesi halinde seçilme yeterliliğinin kaybedilebileceğini ve bunun siyasi görevler üzerinde sonuçlar doğurabileceğini anlattı. Yayında istinaf süreci, siyasi yasağın olası etkileri ve parti içindeki gelişmeler ele alındı.