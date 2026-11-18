Müge Anlı'da kayıp kadının çocuklarının yaşam koşulları gündem oldu! Evdeki görüntüler tepki çekti

Yıldız Koca'nın kaybolmasıyla ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp kadının eşiyle babası canlı yayında karşı karşıya gelirken, Müge Anlı ekibinin İstanbul Sultangazi'deki evde yaptığı incelemede çocukların yaşadığı kötü koşullar gündeme geldi. Yıldız Koca'nın babası, kızına canlı yayından çağrıda bulundu.