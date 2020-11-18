18 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbirler yeterli mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de uyardı: Dikkate alınmazsa daha radikal tedbirlere ihtiyaç olacak

Son dakika: Koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbirler yeterli mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de uyardı: Dikkate alınmazsa daha radikal tedbirlere ihtiyaç olacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2020 10:58
Güncelleme:18.11.2020 10:58
Sokağa çıkma kısıtlaması, uzaktan eğitim, spor müsabakaları, restoranlar, AVM ve marketlerle ilgili alınan 7 yeni tedbir salgının hızını düşürür mü? Yeni tedbirler yeterli mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü alınan yeni tedbirleri değerlendirdi. Özlü, "Yeterli olmazsa daha sert daha radikal daha canımızı yakacak tedbirlere ihtiyaç olacak demektir." ifadelerini kullanarak tedbirleri uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Sokağa çıkma kısıtlaması, uzaktan eğitim, spor müsabakaları, restoranlar, AVM ve marketlerle ilgili alınan 7 yeni tedbir salgının hızını düşürür mü? Yeni tedbirler yeterli mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü alınan yeni tedbirleri değerlendirdi.

BU BİR ALARM

Özlü, "Umarım yeterli olur. Yeterli olmazsa daha sert daha radikal daha canımızı yakacak tedbirlere ihtiyaç olacak demektir. Umarım oraya evrilmeyiz. Aslında bu alınan tedbirler yurttaşlarımızın olayın vehametini idrak etmeleri için aynı zamanda bir uyarı bir alarm gibi düşünmek lazım." ifadelerini kullandı.

"KENDİ EVLERİMİZDE DE BİR ARAYA GELMEK RİSKLİ"

Akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı olması gece oturmaları gece bir araya gelmeler restoranlarda eğlence yerlerinde onu engellemek için alınan tedbir. O eski günler yok onu düşünmek lazım. Bir başkasının evinde kaldığınızda hem kendinizi riske atıyorsunuz hem de o kişiyi riske atıyorsunuz.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haberde açıkladı: Bazı kısıtlamalar gelebilir SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ A HABER'DE AÇIKLADI: BAZI KISITLAMALAR GELEBİLİR

Dikkate alınmazsa daha radikal...
"Dikkate alınmazsa daha radikal..."
Esenyurt’ta tekme tokat birbirine girdiler
Esenyurt’ta tekme tokat birbirine girdiler
Kadının feryadı yürekleri dağladı
Kadının feryadı yürekleri dağladı
Yine kendi projesi gibi lanse etti
Yine kendi projesi gibi lanse etti
Balıkçıların ağına takıldı! Denizin dibinde...
Balıkçıların ağına takıldı! Denizin dibinde...
'Buhur'lu dezenfekte
'Buhur'lu dezenfekte
PKK/KCK operasyonu
PKK/KCK operasyonu
'Asırların hayali' adım adım gerçekleşiyor!
'Asırların hayali' adım adım gerçekleşiyor!
Türk vatandaşı takıyor yabancılar takmıyor
Türk vatandaşı takıyor yabancılar takmıyor
İstanbul'da toplu taşımada ürküten manzara!
İstanbul'da toplu taşımada ürküten manzara!
Bursa'da vahşet! Yükü çekmeyen atı böyle kırbaçladı
Bursa'da vahşet! Yükü çekmeyen atı böyle kırbaçladı
2,5 saat enkazda kalan itfaiyeci o anları anlattı
2,5 saat enkazda kalan itfaiyeci o anları anlattı
Daha Fazla Video Göster