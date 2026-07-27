Erzurum ve Bingöl'de dut pekmezi mesaisi başladı

Doğu Anadolu'nun önemli üretim merkezlerinden Erzurum ve Bingöl'de dut pekmezi sezonu başladı. Erzurum'da geleneksel yöntemlerle hazırlanan dut pekmezleri bakır kazanlarda kaynatılırken, Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Sivan bölgesinin coğrafi işaret tescilli dut pekmezinde de yoğun üretim mesaisi yaşanıyor. Büyük emek isteyen üretim sürecinde özenle toplanan dutlar, uzun saatler boyunca kaynatılarak doğal yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor. Kendine özgü aroması ve geleneksel üretim tekniğiyle öne çıkan dut pekmezine bu yıl da yoğun ilgi gösteriliyor. A Haber Muhabiri Yüksel Akalan ve Kameraman Enes Özcan, Erzurum ve Bingöl'deki üretim sürecini yerinde görüntüleyerek dut pekmezinin dalından sofraya uzanan zahmetli yolculuğunu ekranlara taşıdı.