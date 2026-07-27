Çanakkale Kalkım çileğinde hasat mesaisi başladı

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde coğrafi işaretli çilekte hasat sezonu başladı. Kendine özgü aroması, kokusu ve dayanıklılığıyla öne çıkan Kalkım çileğinde üreticiler bu sezon rekolte ve kalite açısından umutlu olduklarını ifade etti. A Haber Muhabiri Vedat Sezer ve Kameraman Birol Güngördü, hasat mesaisini yerinde görüntülerken, Üretici Efe Mert Halis de Kalkım çileğinin öne çıkan özellikleri, üretim süreci ve bu yılki rekolte beklentisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.