Başkan Erdoğan, AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık edecek

Ankara'da yeni haftanın gündeminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı yer alıyor. Erdoğan'ın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmesi, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları, Kabine Toplantısı ve diplomasi trafiği haftanın öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın Lübnan Cumhurbaşkanı'nı da kabul etmesi beklenirken, A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi canlı yayında Ankara gündemine ve Başkan Erdoğan'ın programına ilişkin son detayları aktardı.