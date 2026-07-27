Meteoroloji uyardı: Yeni haftada sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftayla birlikte yurt genelinde hava sıcaklıklarının kademeli olarak artacağını duyurdu. Hafta sonunu yağışlı geçiren İstanbul'da ise yeni haftada sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak, İstanbul'da termometreler kaç dereceyi gösterecek? A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın konuğu Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni haftanın hava tahminini, beklenen sıcaklık artışını ve bölge bölge öne çıkan hava durumu detaylarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.