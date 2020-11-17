TEDBİRLERE UYULSAYDI KISITLAMALARA GEREK KALMAYACAKTI

Eğer bugüne kadar alınan tedbirlere tavsiyelere uyulsaydı daha ileri yasaklara kısıtlamalara hiç gerek kalmayacaktı. Ama maalesef bu konuda yeterince duyarlı davranamadık. Ondan dolayı bazı yasaklar ve kısıtlamalar gelecek gibi duruyor. Bu da tabi hepimizin hayatını etkileyecek kaçınılmaz ama yapmak zorundayız yapılması gerekiyor. Keşke herkes bu konuda üzerine düşeni yerine getirseydi de hayatımız zora girmeseydi. Görünen o ki bunu beceremedik yapamadık.