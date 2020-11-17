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Haberler Galeri Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de açıkladı: Bazı kısıtlamalar gelebilir

Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de açıkladı: Bazı kısıtlamalar gelebilir

Son dakika haberi... Vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından bugün kabine toplantısında önemli tedbirlerin ve kararların alınacağı ön görülüyor. Koronavirüs Bilim Kurulu'nn tavsiyesi sonrası gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısında. Koronavirüs tedbirleri genişletilecek mi? Yeni tedbirler alınacak mı? Hangi yeni tedbirler alınacak? Somut tedbirler alınacak mı? Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Özlü, "Sokağa çıkmayla ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir" ifadelerini kullandı.

A Haber
Giriş Tarihi: 17.11.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 13:23
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Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de açıkladı: Bazı kısıtlamalar gelebilir

Vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından bugün kabine toplantısında önemli tedbirlerin ve kararların alınacağı ön görülüyor. Koronavirüs Bilim Kurulu'nn tavsiyesi sonrası gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısında. Koronavirüs tedbirleri genişletilecek mi? Yeni tedbirler alınacak mı? Hangi yeni tedbirler alınacak? Somut tedbirler alınacak mı? Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de açıkladı: Bazı kısıtlamalar gelebilir

ÖNÜMÜZ KIŞ! GERİYE ÇEKMEMİZ GEREKİYOR

Gerçekten salgında önlenemez bir yükselme var. Sadece Türkiye için değil Avrupa ve dünya için de aynı durum söz konusu. Mutlaka bunu geriye çekmemiz gerekiyor. Önümüzde de kış. İlerleyen günlerde daha kötü bir dalga geleceğini varsaymak çok da kehanette bulunmak değil. Dolayısıyla şimdiden acil bazı tedbirlere ihtiyaç var.

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Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de açıkladı: Bazı kısıtlamalar gelebilir

KISITLAMALAR KAÇINILMAZ GİBİ DURUYOR

Bu kapsamda şu anda bulaşmada en önemli faktör kalabalıklar kapalı alanlarda insan hareketliliği bunlar soruna neden oluyor. Dolayısıyla bu sokakta, caddelerde, merkezlerde, meydanlarda, kafelerde restoranlarda alışveriş merkezlerinde ortaya çıkan kalabalıklaşmayı azaltacak bazı kısıtlamalar yasaklamalar tedbirler kaçınılmaz gibi duruyor.

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Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de açıkladı: Bazı kısıtlamalar gelebilir

EN HAFİFİNDEN EN AĞRINA KADAR...

Bunların kapsamı genişliği zamanlaması ve dozajı tabiki kamu yönetimince belirlenecek. Ama Bilim Kurulu'nda en hafifinden en ağırına kadar tüm seçenekler konuşuldu tartışıldı önerilerde bulunuldu. Bu aşamada şimdi bugün kabine toplantısında bunlar değerlendirilecek diye düşünüyorum. Sanırım akşam İtibariyle bazı uygulamalardan haberimiz olur.

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Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de açıkladı: Bazı kısıtlamalar gelebilir

TEDBİRLERE UYULSAYDI KISITLAMALARA GEREK KALMAYACAKTI

Eğer bugüne kadar alınan tedbirlere tavsiyelere uyulsaydı daha ileri yasaklara kısıtlamalara hiç gerek kalmayacaktı. Ama maalesef bu konuda yeterince duyarlı davranamadık. Ondan dolayı bazı yasaklar ve kısıtlamalar gelecek gibi duruyor. Bu da tabi hepimizin hayatını etkileyecek kaçınılmaz ama yapmak zorundayız yapılması gerekiyor. Keşke herkes bu konuda üzerine düşeni yerine getirseydi de hayatımız zora girmeseydi. Görünen o ki bunu beceremedik yapamadık.