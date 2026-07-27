Mardin'in yöresel lezzetleri ve tarihi çarşısı ilgi görüyor

Mardin'in Artuklu ilçesi, asırlık kahvaltı kültürü, yöresel lezzetleri ve tarihi çarşılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Baharatlardan doğal sabunlara, bölgeye özgü taşlardan kadınların el emeği ürünlerine kadar birçok ürün tarihi çarşılarda beğeniye sunuluyor. A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz ile kKameraman Muhammet Enes Özgültekin, Mardin'in yöresel lezzetlerini ve Artuklu'nun tarihi çarşılarında yaşanan hareketliliği yerinde görüntüleyerek detayları aktardı.