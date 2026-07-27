Van'ın meşhur tandır balığının lezzet sırrı

Van mutfağının öne çıkan yöresel lezzetlerinden tandır balığı, geleneksel pişirme yöntemi ve kendine has aromasıyla damaklarda iz bırakıyor. Peki tandırda Van balığı nasıl hazırlanıyor, bu eşsiz lezzetin püf noktaları neler? A Haber Muhabiri Nazlı Timur ve Kameraman Orhan An, tandır balığının hazırlanışını adım adım görüntüledi. Şef Mahir Bulut ise tandırda pişirme tekniğinden kullanılan malzemelere, lezzetin sırrından servis önerilerine kadar merak edilen tüm detayları A Haber ekranlarında anlattı.