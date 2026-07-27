Eşini öldürüp ormana bıraktığı iddia edilen zanlı tutuklandı

İstanbul'da kayıp başvurusuyla başlayan soruşturmada cinayet iddiası ortaya çıktı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 24 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın öldürüldüğü ve cansız bedeninin Sarıyer'deki ormanlık alana bırakıldığı iddiasıyla gözaltına alınan eşi V.K. tutuklandı. Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ile şüphelinin ifadeleri arasındaki çelişkiler dikkat çekerken, zanlının araçla ormanlık alana gidip yaklaşık 7 dakika sonra geri döndüğü anların güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.