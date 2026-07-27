Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Ahbaplar ve Gülistan Doku açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbaplar suç örgütü ve Gülistan Doku soruşturmalarına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Ahbaplar suç örgütü dosyasında 4. dalga operasyonda 13 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında ise 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Her iki soruşturmanın da tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Gürlek, mali ilişkilerden delillere yönelik müdahale iddialarına kadar tüm başlıkların ayrıntılı şekilde incelendiğini bildirdi.