Romanya F-16'ları Rus İHA'larını hedef aldı

Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşının sınırlarına yansıyan güvenlik risklerini yakından takip ediyor. Romanya Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının son üç günde hava sahasını ihlal ettiği belirtilen üç Rus İHA'sını düşürdüğü açıklanırken, bölgedeki gerilim yeni bir boyut kazandı. Yaşanan gelişmeler, savaşın Balkanlara sıçrayabileceği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşırken, gözler Bükreş yönetiminin atacağı adımlara çevrildi. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, Romanya'daki son gelişmeleri ve bölgedeki güvenlik durumunu canlı yayında aktardı.