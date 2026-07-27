Çerçeve Yasa'nın gelecek hafta Meclis'e sunulması bekleniyor

Terörsüz Türkiye sürecinde önümüzdeki hafta kritik gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Sürecin önemli aşamalarından biri olarak değerlendirilen Çerçeve Yasa'nın gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması öngörülüyor. Meclis tatile girmeden yasalaşması hedeflenen düzenlemenin uygulanmasının ise silah bırakma sürecinin teyit edilmesine bağlı olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda teyit ve izleme mekanizmasının kurulması planlanırken, DEM Parti'nin de süreç kapsamında siyasi parti ziyaretlerini sürdürmesi bekleniyor. A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan, Ankara gündemindeki son gelişmeleri ve kulis bilgilerini canlı yayında aktardı.