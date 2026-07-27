İki joker bile yetmedi! Matematik öğretmeni kendi branşında elendi

ATV ekranlarının reyting rekortmeni bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yine milyonları ekran başına kilitledi. Son bölümde yaşanan anlar hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyicilerde büyük heyecan yaratırken, matematik öğretmeni Nurdan Tontaş'ın kendi branşından gelen 100 bin TL'lik soruda yaşadığı zorlu anlar yarışmaya damga vurdu. İki joker hakkını da kullanmasına rağmen doğru cevaba ulaşamayan yarışmacının elenmesi, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.