Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi canlı yayında uyardı: Gençler de bu hastalığa bağlı yaşamını yitiriyor! Taşıyıcısı da olabilir |Video

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, A Haber canlı yayınında asker uğurlama görüntüleri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Kayıpmaz, "Bu hastalık gençleri de etkiliyor. Asker uğurlamaları riskli alanlar.Kalabalıkların bir araya gelmesi virüsün yayılması için çok elverişli. Gençler de bu hastalığa bağlı yaşamlarını kaybediyor. BU hastalığın taşıyıcısı da olabilir." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, A Haber canlı yayınında asker uğurlama görüntüleri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Kayıpmaz, "Bu hastalık gençleri de etkiliyor. Asker uğurlamaları riskli alanlar.Kalabalıkların bir araya gelmesi virüsün yayılması için çok elverişli. Gençler de bu hastalığa bağlı yaşamlarını kaybediyor. BU hastalığın taşıyıcısı da olabilir." ifadelerini kullandı.