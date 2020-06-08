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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi canlı yayında uyardı: Gençler de bu hastalığa bağlı yaşamını yitiriyor! Taşıyıcısı da olabilir |Video

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi canlı yayında uyardı: Gençler de bu hastalığa bağlı yaşamını yitiriyor! Taşıyıcısı da olabilir |Video

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Giriş: 08.06.2020 10:44
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, A Haber canlı yayınında asker uğurlama görüntüleri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Kayıpmaz, "Bu hastalık gençleri de etkiliyor. Asker uğurlamaları riskli alanlar.Kalabalıkların bir araya gelmesi virüsün yayılması için çok elverişli. Gençler de bu hastalığa bağlı yaşamlarını kaybediyor. BU hastalığın taşıyıcısı da olabilir." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, A Haber canlı yayınında asker uğurlama görüntüleri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Kayıpmaz, "Bu hastalık gençleri de etkiliyor. Asker uğurlamaları riskli alanlar.Kalabalıkların bir araya gelmesi virüsün yayılması için çok elverişli. Gençler de bu hastalığa bağlı yaşamlarını kaybediyor. BU hastalığın taşıyıcısı da olabilir." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi SON DAKİKA: KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİNDEN CANLI YAYINDA FLAŞ AÇIKLAMA: DIŞARIDA KORONA FESTİVALİ VAR GİBİ
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi |Video SON DAKİKA: KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİNDEN CANLI YAYINDA FLAŞ AÇIKLAMA: DIŞARIDA KORONA FESTİVALİ VAR GİBİ |VİDEO

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