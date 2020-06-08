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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, A Haber canlı yayınında hafta sonu dışarıda görülen kalabalık manzaralarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kayıpmaz, "Dışarıda korona festivali yapılıyormuş gibi. Salgın ortadan kalkmış değil. Hafta sonu görüntü iyi değildi." ifadelerini kullandı. Kayıpmaz, "Genç hastalarımız da hayatını kaybetmeye devam ediyor." uyarısında bulundu.
Giriş Tarihi: 08.06.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 10:44
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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi
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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi
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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi
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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi
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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi