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Haberler Galeri Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, A Haber canlı yayınında hafta sonu dışarıda görülen kalabalık manzaralarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kayıpmaz, "Dışarıda korona festivali yapılıyormuş gibi. Salgın ortadan kalkmış değil. Hafta sonu görüntü iyi değildi." ifadelerini kullandı. Kayıpmaz, "Genç hastalarımız da hayatını kaybetmeye devam ediyor." uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 10:44
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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi GALERİ DEVAM EDİYOR

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, A Haber canlı yayınında hafta sonu dışarıda görülen kalabalık manzaralarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Kayıpmaz'ın açıklamalarından satır başları;

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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi

MANZARALAR BİZİ SON DERECE ÜZDÜ

Bu süreç yeni normalle süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Sağlık Bakanımızın açıklamalarında dikkat çektiği noktalar vardı. Bunlar neydi? Maskeydi ikincisi sosyal mesafeydi, üçüncüsü hijyen önlemlerine uyulmasıydı. Aynı zamanda kalabalıklardan kaçılmasıydı. Yasaksız kısıtlamaların olmadığı ilk hafta sonunda ne yazık ki ortaya çıkan manzaralar bizi son derece üzdü ve bize kaygı verdi.

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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi

"BİZZAT ŞAHİT OLDUM"

Ankara'da Cumartesi gecesi gece geç vakitlere kadar korna sesleri asker uğurlama törenlerinin devam ettiğini bizzat şahit oldum. Bunun yanı sıra İstanbul'da Moda'da Caddebostan'da, İzmir'de Konak'ta, Galata Köprüsü'ünde balık tutanlar, denize girenler…

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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi

KORONA FESTİVALİ YAPIYORMUŞ GİBİ!

Birçok insanın korona festivali yapılıyormuş gibi dikkatsiz biçimde sosyal mesafeyi hiçe sayarak bir araya geldiklerini gördük bu da bizi son derece üzdü ve kaygılandırdı.

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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi

SALGIN ORTADAN KALKMIŞ DEĞİL!

Dikkat ettiyseniz geçtiğimiz hafta içerisinde vaka sayılarımız 900'lü sayılarda en fazla indiğimiz gün ayın ikisi ise o gün bile 786 yeni vakaya teşhis konulmuş. Dün itibariyle 900 civarında. Salgının ilk günlerine dönecek olursak bu 800 – 900 hastaların olduğu zamanı ne kadar da bizim için korkutucu olduğunu yakından hatırlıyoruz. Şu anda salgın ortadan kalkmış değil. Sayılarımız sıfıra yaklaşmış bile değil. Durum böyleyken bu kadar tedbirsizce hareket edilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz.