Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi

SALGIN ORTADAN KALKMIŞ DEĞİL!

Dikkat ettiyseniz geçtiğimiz hafta içerisinde vaka sayılarımız 900'lü sayılarda en fazla indiğimiz gün ayın ikisi ise o gün bile 786 yeni vakaya teşhis konulmuş. Dün itibariyle 900 civarında. Salgının ilk günlerine dönecek olursak bu 800 – 900 hastaların olduğu zamanı ne kadar da bizim için korkutucu olduğunu yakından hatırlıyoruz. Şu anda salgın ortadan kalkmış değil. Sayılarımız sıfıra yaklaşmış bile değil. Durum böyleyken bu kadar tedbirsizce hareket edilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz.