Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden canlı yayında flaş açıklama: Dışarıda korona festivali var gibi |Video

Son dakika haberi... Normalleşmede nasıl sınav veriyoruz? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olmaması nasıl etkileyecek? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, A Haber canlı yayınında hafta sonu dışarıda görülen kalabalık manzaralarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kayıpmaz, "Dışarıda korona festivali yapılıyormuş gibi. Salgın ortadan kalkmış değil. Hafta sonu görüntü iyi değildi." ifadelerini kullandı. Kayıpmaz, "Genç hastalarımız da hayatını kaybetmeye devam ediyor." uyarısında bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, A Haber canlı yayınında hafta sonu dışarıda görülen kalabalık manzaralarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kayıpmaz, " Dışarıda korona festivali yapılıyormuş gibi. Salgın ortadan kalkmış değil. Hafta sonu görüntü iyi değildi." ifadelerini kullandı. Kayıpmaz, "Genç hastalarımız da hayatını kaybetmeye devam ediyor." uyarısında bulundu.